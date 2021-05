Tecnologia: i social danneggiano la mente degli adolescenti? Lo rivela una ricerca

Alcuni studi che mettono in comunicazione la salute mentale degli adolescenti con le azioni che essi compiono in rete, dichiarano che navigare nel web permette agli adolescenti della generazione Z di scoprire un mondo a sé caratterizzato da immagini di vita reale su Instagram e non idee artefatte di corpi che non esistono nella realtà. “Anche nel gennaio 2021 – scrive BBC – uno studio ha suggerito che un utilizzo intenso dei social è collegato a un peggioramento dell’autostima degli adolescenti.”