Il Covid-19 ha avuto un forte impatto nella vita di tutti cambiando abitudini, stili di vita e libertà di movimento. Purtroppo non sono solo queste le conseguenze che il virus ha lasciato. Oltre a quelle legate alla salute ci sono anche quelle psicologiche che si stanno manifestando in diversi bambini e adolescenti. Ecco quali sono e come i genitori possono aiutare i loro figli.

Spaventano le conseguenze che il Covid-19 può causare in bambini e adolescenti

Diverse ricerche hanno evidenziato come a livello psicologico il Covid-19 possa influire su bambini e adolescenti. Spaventano le conseguenze che questo virus provoca in questa fascia più indifesa della società.

Nei bambini dai 6 anni e negli adolescenti sono stati riscontrati pericolosi disturbi del sonno con un’evidente alterazione del ritmo. In pratica da quando si sono attuate le misure restrittive per combattere il Covid-19 giovani e bambini hanno manifestato difficoltà sia nel prendere sonno che al risveglio. Il rischio è compromettere la qualità del riposo e l’energia del corpo già a questa età. Non mancano anche problemi di ansia e sensazioni di mancanza di aria.

Negli adolescenti la distanza sociale sta creando improvvise alterazioni dell’umore. Sono sempre più irritabili e molti affrontano sentimenti di angoscia che non riescono a spiegarsi. Questa fase dell’età infatti vede nei ragazzi il forte desiderio di confronto e condivisione anche emotiva. Purtroppo il Covid-19 si è opposto alla loro voglia di socializzazione.

Come i genitori possono aiutare i loro figli in queste situazioni

Una cosa indispensabile da fare è ascoltare i propri figli. Questo li aiuterà a sfogarsi e capire che stati d’ansia e preoccupazione sono normali conseguenze alla pandemia da Covid-19. Inoltre un certo stato di preoccupazione fa bene per non sottovalutare i rischi.

Altro aspetto importante è accompagnare con chiare spiegazioni tutto ciò che apprendono dalla tv, dalla radio e da internet in merito al Covid-19. Questo perché bambini e adolescenti non riescono a capire e interpretare nel modo corretto tutte le informazioni che ricevono.

Inoltre la mancanza di socialità imposta dal Covid-19 è un aspetto impegnativo da accettare a questa età e spesso crea irascibilità e difficoltà nel seguire le regole. È indispensabile che un genitore spieghi ai figli il perché di tutto questo.

Infine occorre creare alternative ludiche per riempire quei vuoti che erano colmati dalla scuola, dalle attività sportive e dal gioco all’aperto. Altrimenti il pericolo è la dipendenza da schermo, un’altra delle gravi conseguenze del Covid-19 che potrebbe colpire bambini e adolescenti.