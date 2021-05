Gli utenti che soni operativi su WhatsApp devono prestare molta attenzione alla chat di messaggistica istantanea. Non ci sono, infatti, da tenere a bada soltanto i possibili episodi di phishing ma anche con una serie di truffe legate alla propria foto profilo.

WhatsApp, così nascono i rischi per la privacy con la foto profilo

Nella maggior parte dei casi, un cattivo utilizzo della foto del profilo su WhatsApp può portare a seri rischi per la propria privacy. Gli utenti corrono due pericoli da non sottovalutare: da una perte vi è il rischio di furti d’identità, dall’altra parte invece la nascita di una serie di profili fake.

I cybercriminali che si muovono su WhatsApp hanno dallo loro parte oramai delle tecniche collaudate per mettere in difficoltà ogni singolo individuo. Rubando le immagini profili di utenti incoscienti, i malintenzionati riescono a dar vita ad una serie di profili fake. Da qui nasce un’ulteriore criticità altrettanto importante: il furto della propria identità digitale.

WhatsApp continua a confermare regole molto diverse da altri servizi di messaggistica, social e chat. Sulla piattaforma, gli utenti possono non soltanto guardare a schermo intero le foto profilo di sconosciuti, ma anche effettuare screenshot veloci con il proprio smartphone.

La difesa della propria privacy è affidata di base ad ogni singolo utente attivo su WhatsApp. Il primo consiglio da condividere con tutti è quello di celare la foto profilo ad eventuali contatti non memorizzati in rubrica, attraverso l’apposita opzione nel menù Impostazioni. Laddove ciò non bastasse e si verificassero criticità, è bene eliminare in via definitiva l’immagine copertina.