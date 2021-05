Uno smartphone Samsung Galaxy è scontatissimo da Esselunga, questa è la nuova campagna promozionale che l’azienda ha deciso di lanciare nell’ultimo periodo, rendendola effettivamente disponibile in ogni singolo punto vendita in Italia.

Come al solito ricordiamo che gli acquisti non saranno effettuabili sul sito ufficiale, o da altre parti sul territorio nazionale, gli utenti possono accedervi recandosi personalmente in negozio, senza limitazioni o distinzioni degne di nota. Le scorte, essendo a tutti gli effetti una offerta tech, appaiono essere decisamente limitate, di conseguenza prestate attenzione ad evitare di recarvi gli ultimi giorni di validità della campagna stessa (dato che potreste non trovare disponibilità).

Ecco il link al nuovo canale Telegram di TecnoAndroid interamente dedicato ad Amazon, ogni giorno riceverete tantissimi codici sconto completamente gratis tra cui poter scegliere.

Esselunga: in cosa consiste la campagna

La campagna promozionale consiste nel volantino più interessante delle ultime settimane, interamente focalizzato sul Samsung Galaxy A32 5G. Questi è commercializzato alla modica cifra di 249 euro, per la variante con 128GB di memoria integrata e no brand, presentando comunque discrete caratteristiche, assolutamente degne di nota.

La scheda tecnica focalizza la propria attenzione sull’incredibile batteria da 5000mAh, un componente assolutamente in grado di rendere il dispositivo quasi un battery phone, in aggiunta alla possibilità di godere della connettività 5G. Per il resto appare essere uno smartphone complessivamente mediocre, poiché parliamo di un processore octa-core, di 4 sensori fotografici e di un pannello abbastanza qualitativo.

Se volete conoscerlo prima di decidere se recarvi effettivamente in negozio per l’acquisto, aprite le pagine del volantino sul sito ufficiale di Esselunga.