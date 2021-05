Il prossimo 12 maggio, ASUS svelerà ufficialmente la famiglia Zenfone 8. Tra i device che faranno parte della serie ci sarà anche l’attesissimo Zenfone 8 Mini. Come preannuncia il nome, lo smartphone sarà un top di gamma dalle dimensioni compatte.

Grazie al lavoro di Mukul Sharma, possiamo scoprire ogni segreto del prossimo flagship di ASUS in anteprima rispetto alla data di lancio. Il leaker infatti, ha postato su Twitter la scheda tecnica completa del device senza tralasciare alcun dettaglio.

Secondo quanto emerso, Zenfone 8 Mini sarà caratterizzato da un display AMOLED E4 da 5.9 pollici realizzato da Samsung. Il pannello avrà una risoluzione FullHD+ con supporto al refresh rate a 120Hz e un sensore di impronte digitali integrato.

ASUS Zenfone 8 Mini non ha più alcun segreto

12MP front

EIS on both cameras

8K

4K slow-mo at 120fps

Hi-Fi audio playback via headphone jack

USB Type-C, 3.5mm jack

dual speakers

5G, BT 5.2, Wifi 6, FM

ZenUI 8 on Android 11

linear vibration motor#Asus #asuszenfone8 — Mukul Sharma (@stufflistings) May 7, 2021

Il cuore dello smartphone sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 888 accompagnato da fino a 16GB di RAM e 256GB di memoria interna UFS 3.1. La batteria scelta da ASUS sarà da 4000mAh con supporto alla ricarica rapida a 30W.

Il comparto fotografico di Zenfone 8 Mini sarà composto da tre ottiche con il sensore principale che sarà un Sony IMX686 da 64 megapixel. A supporto ci saranno una lente wide-angle da 12 MP e un sensore macro. Per quanto riguarda la fotocamera frontale, ci aspettiamo un sensore integrato nel display con un notch.

Il comparto audio sarà realizzato da OZO e basato su un doppio speaker. Inoltre, il device potrà contare su tre microfoni per ridurre al minimo i rumori di fondo in chiamata. Le dimensioni complessive del device ASUS saranno di 148 x 68.5 x 8.9 mm per un peso di circa 169 grammi.