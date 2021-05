Sconti incredibili sono a disposizione di tutti gli utenti nell’ottimo volantino Bennet, gli utenti infatti si ritrovano ad avere la possibilità di mettere le mani su buonissimi prezzi bassi, anche applicati a prodotti di alta qualità.

Il risparmio è dietro l’angolo, sebbene sia importante sapere che le scorte sono estremamente limitate, dato che parliamo a tutti gli effetti di un SottoCosto, e come tali non verranno rifornite in corso d’opera. Gli acquisti, in aggiunta, potranno essere completati solamente presso i punti vendita fisici, non sul sito ufficiale, con scadenza fissata al 12 maggio 2021.

Bennet: quanti sconti speciali per gli utenti

I prezzi del volantino Bennet sono sicuramente convenienti, anche per gli utenti che da sempre avrebbero voluto acquistare un Apple iPhone 11. Data la presenza sul mercato dei nuovi modelli, l’azienda ha pensato di scontare il terminale dello scorso anno, portandolo a soli 599 euro, almeno per quanto riguarda la versione da 128GB no brand.

In alternativa è possibile acquistare un dispositivo Android, appartenente in questo caso alla fascia medio bassa, individuato nel Samsung Galaxy A51, disponibile all’acquisto a 149 euro. Le prestazioni sono sicuramente inferiori rispetto al precedente, ma rappresenta ugualmente un buon punto di partenza per gli utenti che vogliono risparmiare il più possibile.

Il volantino di Bennet include anche altri sconti, decisamente meno interessanti dei suddetti; se volete approfondirne la conoscenza potete comunque decidere di aprire il prima possibile le pagine che abbiamo integrato nell’articolo.