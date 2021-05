TIM offre ancora agli utenti un vantaggio molto importante: il bonus internet. I clienti che desiderano attivare un piano per la Fibra ottica con passaggio da altro operatore potranno accedere ad uno sconto dal valore di 500 euro. L’agevolazione sarà disponibile allo stesso modo per tutti gli abbonati di TIM che non hanno ancora un offerta per la Fibra ottica.

Il bonus dal valore di 500 euro sarà elargito agli italiani che presentano una certificazione ISEE aggiornata all’anno fiscale 2020 con conseguente situazione economica pari o inferiore a 20mila euro.

TIM, la Fibra ottica a costi mai così bassi: il bonus da 500 euro

In linea con altri operatori, tra cui si evidenziano i casi di WindTre e di Vodafone – anche TIM propone per i suoi clienti un doppio canale per il bonus internet. Una prima parte dello sconto sarà garantita come riduzione netta sul costo dell’offerta Fibra ottica. Una seconda parte dell’incentivo sarà invece utile per l’acquisto di un tablet.

Il prezzo previsto dai clienti di TIM per il piano di telefonia fissa sarà pari a 19,90 euro con uno sconto mensile di 10 euro sugli attuali listino. Gli utenti riceveranno il pacchetto standard con la connessione internet Fibra ottica e con minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili.

La parte rimanente del bonus internet – per un valore totale di 300 euro – sarà utile per l’acquisto di un tablet. In questo caso, l’operatore mette a disposizione dei suoi clienti il Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi al costo unico di 29,99 euro invece di 329,99 euro.