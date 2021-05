DAZN: il weekend comincia in anticipo con tutte queste partite in esclusiva

Dopo varie lamentele arrivate da parte degli utenti durante gli scorsi anni, DAZN avrebbe trovato più o meno la quadra giusta. Nonostante qualche volta i vecchi intoppi tornino di moda sulla celebre piattaforma live streaming, la situazione risulta notevolmente migliorata.

Secondo quanto riportato poi tutto migliorerà dal prossimo anno con nuovi partner. Parlando invece della stagione in corso, ci sono alcune partite che anche questa settimana saranno in esclusiva su DAZN. Ecco l’elenco completo con tutti i match in questione che potranno essere vostri per soli 9,99 euro al mese per sempre.

DAZN: tutte le partite in esclusiva nazionale, ecco l’elenco