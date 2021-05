Vodafone conferma la sua tariffa speciale, la Special 70 Giga anche nel mese di Maggio. I clienti dell’operatore inglese anche nelle prossime settimane quindi potranno attivare questa ricaricabile molto vantaggiosa che mette a disposizione consumi quasi senza limiti a costi da vero ribasso.

Vodafone batte tutti i competitor: ecco la tariffa con 70 Giga

I clienti che scelgono la Special 70 Giga nel dettaglio avranno accesso ad un pacchetto di consumi che comprende chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a chiunque e 70 Giga per navigare in internet con le velocità classiche del 4G. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile di quest’offerta è pari a 7,99 euro.

Il costo per il prezzo di rinnovo sarà bloccato per tutti i nuovi abbonati, almeno durante il primo semestre, in ordine degli accordi stipulati dalla stessa Vodafone con AGCOM. Gli abbonati che decidono di attivare la Special 70 Giga al costo mensile dovranno aggiungere soltanto un piccolo extra una tantum per l’attivazione della rete e della SIM. Questo prezzo sarà pari a 10 euro.

I clienti che scelgono la Special 70 Giga di Vodafone dovranno recarsi in uno dei punti commerciali del gestore sul territorio italiano. Non possibile, almeno per ora, la sottoscrizione online di questa particolare tariffa.

Per la ricaricabile Special 70 Giga di Vodafone sarà anche necessario richiedere la portabilità del numero telefonico. Le attuali condizioni del provider inglese prevedono attivazione solo ed esclusivamente per gli attuali clienti abbonati TIM, WindTre ed Iliad. I tempi per la portabilità sono confermati in tre giorni lavorativi.