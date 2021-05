La quarta stagione de La Casa di Carta è uscita da più di un anno, e tutti i fan della serie si stanno domandando sempre più frequentemente quando uscirà la season 5 su Ladeè uscita da più di un anno, e tutti i fan della serie si stanno domandando sempre più frequentemente quando uscirà lasu Netflix . In questo caso, l’ottimismo regna, e pare che la suddetta dovrebbe uscire molto presto, soprattutto se ci andiamo a basare sulle ultime dichiarazioni fatte da uno degli attori più importanti della fiction.

Miguel Herran, che interpreta Rio, Infatti,, che interpreta ha pubblicato un selfie su Instagram dove ha anche scritto una didascalia dedicata al suo personaggio, dicendogli addio e ringraziandolo per tutto quello che hanno fatto insieme. Tutto questo, indubbiamente, fa pensare che le riprese si sono concluse, o almeno per lui.

La Casa di Carta 5: l’attore della serie fa trapelare grande ottimismo

L’attore ha scattato un semplice selfie all’interno di un’automobile, ed ha scritto nella didascalia: “Rio… stato un viaggio incredibile quello fatto con te. Oggi chiudiamo un capitolo insieme. E posso solo dirti due cose: GRAZIE E TI AMO!”. Ovviamente, non sono mancati ni commenti di personaggi illustri della serie TV come Pedro Alonso (Berlino), Álvaro Morte (Il Professore), Jaime Lorente (Denver). Tutti gli attori hanno ringraziato la produzione per il grande lavoro svolto. Dopo di questo, l’attesa è salita davvero alle stelle.

Ma ritorniamo a noi: le riprese de La Casa di Carta sono cominciate ad agosto del 2020, e si sono svolte in tre nazioni europee, ovvero Danimarca, Spagna e Portogallo. Ovviamente, a causa del Covid, i lavori hanno avuto uno svolgimento lento, anche se comunque gli attori, nel corso dei mesi, hanno pubblicato della foto, ma senza nessun vero e proprio spoiler. Dunque, pare che la season 5 dovrebbe arrivare La Casa di Carta, ma nulla è confermato.