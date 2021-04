Spotify ha annunciato un grande aggiornamento per iOS e Android che introduce una scheda “La tua libreria” completamente ridisegnata. Le modifiche includono una nuova visualizzazione a griglia, filtri dinamici, un migliore ordinamento e altro per accedere a tutta la tua musica e podcast in un unico posto.

Spotify ha annunciato l’aggiornamento sia per iOS che per Android in un post sul blog questa mattina, con le modifiche che saranno implementate gradualmente per tutti gli utenti mobile. Gli utenti potranno esplorare più facilmente la loro raccolta e trovare velocemente la loro musica e podcast salvati. Il design aggiornato e le funzionalità aggiunte della tua libreria ti consentiranno di dedicare meno tempo alla ricerca di contenuti.

Spotify aggiunge una nuova visualizzazione a griglia e filtri dinamici

Inoltre, potrai organizzare meglio la tua raccolta e avrai più tempo per riscoprire la musica e i podcast che hai amato nel corso degli anni. Oltre a ciò, ci saranno nuovi filtri dinamici per la tua navigazione in app. Ad esempio, se sei in viaggio potrai toccare il filtro ‘Scaricati’ per visualizzare tutti i tuoi contenuti disponibili offline. Avrai anche modo di ordinare la tua musica grazie a nuove opzioni di ordinamento.

La nuova visualizzazione a griglia ti permetterà di ordinare i contenuti che ti sono piaciuti in un nuovo layout grafico, con album playlist e copertine di podcast. Potrai anche sfruttare un maggior controllo scegliendo fino a quattro playlist, album o podcast da tenere appuntati per un accesso immediato.

L’aggiornamento sarà disponibile a partire da oggi ma potrebbe essere necessario fino ad una settimana per raggiungere gli utenti di tutti i paesi.