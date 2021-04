Conto alla rovescia per i nuovi giochi gratis firmati Sony, disponibili per PS4 e uno per PlayStation 5, e proposti da PlayStation Plus. Questi arriveranno per il mese di Maggio e lasceranno gli appassionati senza parole. In totale saranno tre, come già accaduto negli ultimi mesi, ad eccezione di Marzo in cui sono stati quattro. A svelare il segreto, come spesso succede, troviamo il noto insider Shpeshal Ed.

Per chi ancora non sapesse di cosa si tratta, come spiega il sito ufficiale, “PlayStation Plus è un servizio in abbonamento che migliora le funzionalità del tuo account gratuito esistente per PlayStation Network e ti aiuta a ottenere il massimo dal tuo sistema PS4. È disponibile per l’acquisto in tutti i Paesi con accesso al PlayStation Store.”

PlayStation Plus ospiterà Battlefield V e Stranded Deep, i quali si susseguiranno alla lineup Instant Game Collection assieme a Wreckest Dirve Hard Die Last, tutti disponibili per il download.

PlayStation Plus: i giochi gratis di Maggio 2021

Ricapitolando, a partire da martedì 4 Maggio e fino al 31 dello stesso mese, avremo l’accesso gratuito a:

Battlefield V (PS4 – Compatibile PS5)

Stranded Deep (PS4 – Compatibile PS5)

Wreckfest Drive Hard Die Last (PS5)

Andando per ordine, Battlefield V è il più recente esponente della serie DICE. Stranded Deep è già presente su PlayStation Now, una produzione di fascia media che farà innamorare gli amanti del genere in questione.

Infine Wreckfest Drive Hard Die Last è un “Demolition Derby” dagli autori di FlatOut, anche questo già disponibile su PC e console di vecchia generazione. Ora Wreckfest arriverà su PS5 con upgrade next-gen il quale apporterà dei miglioramenti a livello di tecnica e nuovi contenuti legati al multiplayer, come per esempio l’ampliamento delle lobby e il supporto per più giocatori.