Forse sarà difficile acquistare la PlayStation 5 diventata introvabile ormai da mesi, ma in quanto a giochi ce ne sono tanti e per tutti i gusti. Infatti c’è una grande sorpresa per chi ha una PS4 o una PS5! Su Amazon è tempo di grandi sconti per tutti i gamer della console di casa Sony. Sono tantissimi i titoli in offerta a 19,99 euro l’uno e anche a meno. Ovviamente ci vorrebbero troppe pagine per elencarli tutti. Ci limiteremo a segnalare quelli più famosi e incredibili. Un’occasione da non perdere!

Su Amazon tantissimi giochi per PlayStation scontati: da non perdere!

È sul colosso dell’e-commerce Amazon che stavolta si possono trovare tantissimi giochi per PlayStation 4 e 5 a prezzi davvero incredibili! Ovviamente il tempo di questi sconti è limitato e soprattutto sono limitate anche le scorte. Quindi è bene sbrigarsi per aggiudicarsi il titolo tanto desiderato, ma che forse prima costava troppo.

Ecco i titoli per PlayStation davvero eccezionali. Vi indicheremo anche quelli ancora disponibili e quelli che invece risultano esauriti, al momento dell’articolo. Comunque meglio dare sempre un’occhiata perché con Amazon le cose potrebbero cambiare e tornare acquistabili a 19,99 euro.

Dreams – PlayStation 4 a 19,99 euro anziché 40,99 euro (disponibile);

Marvel’s Spider-Man – PlayStation 4 a 19,99 euro anziché 39,99 euro (disponibile);

Death Stranding – PlayStation 4 a 19,99 euro anziché 32,99 euro (disponibile);

Days Gone – PlayStation 4 (per ora non disponibile);

Detroit : Become Human – PlayStation 4 (per ora non disponibile).

Ci sono anche alcuni titoli ad un prezzo davvero eccezionale che non supera i 10 euro. Per PlayStation sono un must. Eccoli:

Ovviamente i giochi scontati son davvero tanti quindi, armandosi di un po’ di pazienza, si possono consultare tutti, chissà che fra questi ci sia proprio quello desiderato. Altrimenti un consiglio, inserite il gioco che cercate nella barra di ricerca su Amazon. Forse non lo troverete a 19,99 euro, ma comunque ad un prezzo scontato.