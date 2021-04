Finalmente Amazon Echo Show 10 è arrivato. Disponibile sull’e-commerce più diffuso al mondo è pronto a raggiungere le case degli utenti che lo adotteranno. Sì, perché il nuovo Amazon Echo Show, rispetto alla versione precedente, ora ti tiene d’occhio e ti segue qualunque cosa tu faccia. Peccato però che lo schermo non è ancora full HD. Il prezzo? Ni.

Benvenuto Amazon Echo Show 10

Partiamo dal prezzo che rispetto al suo predecessore, l’8, è davvero lievitato passando da 110 euro a 249,99 euro. Praticamente più del doppio, ma varrà davvero la pena spendere circa 150 euro in più? Vediamolo insieme.

Amazon Echo Show 10 si presenta come un Echo Dot con in più uno schermo frontale. Tattile e da 10″, è in HD, ma non ancora full. Una pecca per la quale sono in molti a chiedersi il perché! Dotato di una videocamera frontale da 13 megapixel, non molto utile per la sicurezza perché non ha la visione notturna, ruota di 360 gradi.

L’altoparlante su cui è montato lo schermo di Amazon Echo Show 10 ha installato un subwoofer e due tweeter. La resa sonora è molto piacevole. La vera novità di questa new entry di casa Amazon è che lo schermo si direziona automaticamente verso l’utente. In pratica se questo sta passeggiando per la casa mentre è in videochiamata, lui lo seguirà grazie al sensore integrato nella videocamera. Lo stesso vale nel caso stia seguendo un video per una ricetta: prendi gli ingredienti, spostati e taglia, cuoci e lava. Amazon Echo Show non perderà di vista ogni movimento permettendo così di avere sempre di fronte lo schermo. Meno preciso nel caso ci siano più persone nella stessa stanza.

Insomma, tutto sommato il nuovo Amazon Echo Show 10 qualche novità l’ha introdotta. Anche se alcuni difettucci non mancano. Ad esempio l’autofocus non è sempre veloce e il sistema non è ancora compatibile con WhatsApp e Messenger. Per il resto ci sta tutto, ma il prezzo forse è l’unico boccone difficile da mandare giù. Intanto potete consolarvi trasformando Alexa in un supereroe.