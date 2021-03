Amazon stupisce sempre, per promozioni, iniziative e grazie anche a tutti i prodotti a suo marchio capaci di trasformare la casa in una “centrale demotica”. Questa volta la novità riguarda proprio il suo assistente vocale Alexa. Ecco le parole segrete per trasformare Alexa in un super eroe. Questa nuova funzione lascerà letteralmente a bocca aperta tutti coloro che hanno questo dispositivo in casa.

Amazon ha svelato la funzione che trasforma il suo assistente vocale in Super Alexa

Possibile che un assistente vocale possa un giorno trasformarsi in un super eroe? Molti non ci crederebbero neanche se lo vedessero con i propri occhi. Questa volta però lo sentirete con le vostre orecchie. Infatti Amazon ha svelato una funzione capace di trasformare il suo assistente vocale in Super Alexa. Come? Vediamolo insieme.

Ognuno di noi è ormai abituato a dare diversi comandi ad Amazon Alexa. Aggiornare la lista della spesa, spegnere e accendere le luci, impostare un timer o ricordarci di un appuntamento sono solo alcune delle possibili funzioni che rendono questo dispositivo unico e ormai indispensabile. Sfidiamo chiunque lo possieda a giurare che mai ha provato a chiacchierare con Alexa, e quando lo si fa non manca certo il divertimento per alcune risposte esilaranti.

Amazon però si è superato e ha svelato le parole segrete per trasformare l’altoparlante intelligente in “Super Alexa”. Provare per credere. Per attivare i suoi super poteri bisognerà dire: “Alexa, su su giù giù sinistra destra sinistra destra AB“. Non anticipiamo nulla e lasceremo che sia ogni utente a scoprire cosa succederà.

Comunque niente paura, non comprometterà alcun funzionamento dell’assistente vocale. Il massimo che potrà fare Alexa sarà strapparvi un sorriso e riportavi bambini.

Tuttavia per chi non riesce a trattenere la curiosità e a beneficio di chi ancora non ha acquistato uno degli assistenti vocali di Amazon riportiamo la risposta di Alexa. Attenzione è uno spoiler. A coloro che invece voglio provare di persona allora questa funzione consigliamo di concludere qui la lettura.

Cosa succede attivando i superpoteri

Tutto inizierà con una breve musichetta, poi l’altoparlante intelligente di Amazon dirà: “Modalità Super Alexa, attivata. Avvio dei reattori, online. Abilitazione dei sistemi avanzati, online. Apertura delle ali. Errore. Ali mancanti”.

Divertente vero? Amazon continua a stupirci non solo con invenzioni simpatiche come questa, ma fornendo anche prodotti completi per tutti. Ad esempio il servizio Amazon Managed Blockchain creato per le criptovalute.