Le offerte operator attack del gestore WindTre sono ancora disponibili. I clienti Iliad hanno ancora a disposizione la migliore tariffa di sempre con minuti, SMS e 50 GB di traffico dati a un costo incredibile. L’operatore permette di ottenerla gratuitamente ma sarà necessario mantenere invariato il proprio numero ed effettuare il cambio gestore: ecco, dunque, come attivare la GO 50 Fire + Digital Limited Edition di WindTre e i costi da sostenere per il rinnovo mensile.

WindTre: come attivare l’offerta GO 50 + Fire Digital Limited Edition!

L’offerta WindTre GO 50 Fire + Digital Limited Edition non necessita di alcun costo di attivazione ma è rivolta esclusivamente ai clienti provenienti dal gestore francese Iliad o da uno degli operatori virtuali elencati da WindTre. Gli utenti in questione possono procedere con l’attivazione accedendo al sito ufficiale dell’operatore, indicando il gestore di provenienza e seguendo i pochi e semplici passaggi che consentono di portare a termine l’acquisto della nuova SIM, la quale prevede una spesa di 10,00 euro e nessun costo di spedizione.

Ogni mese l’offerta permetterà di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati. In più, sarà possibile usufruire dei seguenti contenuti extra: l’SMS di ricevuta di ritorno, il servizio di segreteria telefonica, il servizio Ti ho Cercato e la navigazione hotspot.

Il costo da sostenere per il rinnovo mensile dell’offerta ammonta a soli 6,99 euro e potrà essere saldato tramite credito residuo. Non sarà necessario, quindi, indicare la modalità di pagamento come nel caso delle offerte WindTre Easy Pay.