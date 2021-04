Erano ancora gli anni 90 quando avevamo per la prima volta il piacere di conoscere Solid Snake. Oltre alle prime edizioni arcade chiamate Metal Gear, infatti, la prima versione per console chiamata Metal Gear Solid viene lanciata nel 1998. Abbiamo ampiamente trattato la questione di quanto fosse rivoluzionaria all’epoca quella modalità di gioco. Non a caso Hideo Kojima è considerato il padre dello “stealth“, che ormai è diventato uno stile di gioco apprezzatissimo e gettonato. Per anni si è parlato di un remake di questo gioco e forse, finalmente, ci siamo.

Metal Gear Solid Remake, in che modo David Hayter ci ha convinti

Coloro che realmente amano la saga, sanno benissimo chi è David Hayter, lo storico doppiatore di Solid Snake e in un primo tempo anche di Big Boss, successivamente sostituito da Richard Doyle in MGS4 e da Kiefer Sutherland in MGS5.

Hayter che in un primo momento non credeva nella possibilità di un remake, si è dovuto ricredere dopo aver ricevuto un messaggio da un insider di Konami che gli avrebbe lasciato intendere che invece potrebbe non trattarsi unicamente di rumors. Ad avvalorare questa tesi anche alcuni tweet di un paio di settimane fa, in cui la pagina ufficiale di Matal Gear Solid avrebbe avuto uno scambio curioso con un utente di nome Tom Olsen. Il punto è che Tom Olsen sarebbe un personaggio inventato ed esistente nell’universo Metal Gear, il quale lavora come tecnico per Big Shell.

Hayter in un secondo momento si è ricreduto e ha ritrattato la sua versione, ma ormai i fan della saga sono partiti per la tangente e hanno cominciato nuovamente a fantasticare.

L’idea di realizzare una versione per PS5 del videogioco non piace a molti in assenza di Kojima, che ha ormai da anni abbandonato la nave per realizzare la propria casa sviluppatrice, Kojima Production. Per tutti è stato un boccone amaro il dover giocare a un MGS5 incompleto a causa della improvvisa rottura dell’autore con l’azienda. Tuttavia, in mancanza della possibilità di nuovi capitoli canonici (gli spin-off non fanno testo), perché no?

A coloro che desiderano recuperare invece i giochi originali, ricordiamo che esiste una collezione ormai rara chiamata “Legacy Collection“. È pensata per la PS3 e contiene al suo interno tutti i giochi canonici della saga. Precisamente Metal Gear 1 e 2, Metal Gear Solid 1,2,3,4 e il Peace Walker. Successivamente a questi, potrete giocare Ground Zero e Metal Gear 5, sia per PS3 che per PS4.