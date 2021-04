Netflix ha deciso di lanciarsi sempre più a fondo nell’universo dei videogiochi, in modo da avvicinare una fetta di pubblico più giovane alla piattaforma. Assassin’s Creed è il prossimo obiettivo, dopo la recente decisione di investire in ben due produzioni a tema Resident Evil. La serie prevista avrà degli attori in carne ed ossa. Vediamo tutti i dettagli nel paragrafo successivo.

Assassin’s Creed, Netflix investe su una serie basata sul videogioco

La strategia di Netflix dopo l’avvento di Disney+, è stata quella di riempire il proprio catalogo con serie di animazione giapponesi, i cosiddetti anime. Adi Shankar, uno dei maggiori produttori di anime, i quali sono della portata di Castelvania, ha in mano un nuovo progetto. Questa volta non si tratta di una serie di animazione, ma proprio della serie di Assassin’s Creed. Gli attori saranno reali, ma ancora non conosciamo i dettagli della trama.

Era il 2007 quando Ubisoft lanciava per la prima volta il gioco di Assassin’s Creed per la PlayStation 2. Da quel momento, la casa sviluppatrice ha dato il via a una saga che tutt’oggi non è ancora terminata. In passato è stato realizzato anche un film a tema, che però non ha avuto un grandissimo successo.

Circa la lavorazione, si è espresso Aymar Azaïzia, responsabile dei contenuti del brand di Assassin’s Creed:

È ancora in lavorazione, sarà a cura dei ragazzi che hanno dato vita al programma televisivo Raving Rabbids e che hanno anche annunciato la serie animata di Far Cry. Il team di autori si sta concentrando su questo, ora.

All’attuale non è possibile determinare una data di uscita della serie, ma continuate a seguirci per i futuri aggiornamenti!