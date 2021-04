Tra i vari titoli che possiamo trovare su Netflix, la piattaforma di streaming video per eccellenza, c’è sicuramente Peaky Blinders. La serie TV inglese è veramente spettacolare, e narra delle vicende di una banda di Birmingham, in Inghilterra, chiamata proprio come il nome della serie stessa. Ciò deriva da una loro usanza comune, ossia quella di cucire lamette da barba nella visiera dei cappelli.

sesta stagione, e quello che sappiamo fino a questo momento è che, a quanto pare, il ciclo narrativo di Peaky Blinders dovrebbe concludersi con questo ultimo emozionante viaggio. Come tante altre produzioni, anche la fiction inglese ha subito dei ritardi per via del Molti di voi stanno sicuramente aspettando delle notizie che riguardano la, e quello che sappiamo fino a questo momento è che, a quanto pare, il ciclo narrativo di Peaky Blinders. Come tante altre produzioni, anche la fiction inglese ha subito dei ritardi per via del Covid-19 , quindi, di conseguenza, potrebbe tornare più tardi del previsto.