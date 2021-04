“Il mio Samsung Galaxy riceverà Android 12?“: se siete possessori di un dispositivo del marchio sud-coreano, questa è la domanda che probabilmente vi starete facendo dando uno sguardo alla nostra prova della Developer Preview 3.

Android 12 sta iniziando a prendere forma in attesa delle versioni Beta, con un’uscita stabile prevista per la fine dell’estate 2021. Possiamo però già fare delle previsioni, svelandovi quali modelli di smartphone Samsung Galaxy dovrebbero aggiornarsi in futuro.

Android 12: quali smartphone Samsung lo riceveranno?

Basandoci sul comportamento di Samsung degli scorsi anni e affidandoci a quanto dichiarato dallo stesso produttore per quanto riguarda il supporto software, possiamo già iniziare a scoprire una lista dei modelli che dovrebbero essere aggiornati. La casa di Seul è passata lo scorso anno da due a tre major release per molti sui dispositivi, facendo felici i soddisfatti possessori che non sentono il bisogno di cambiare così spesso smartphone.

Tra gli smartphone di fascia alta lo riceveranno tutta la gamma di S21, Note 20, S20, S10, Note 10 e ovviamente i Fold/Flip. Tra i dispositivi di fascia media troviamo Galaxy A72, Galaxy A52 e 52 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy A31 e 32 5G, A90, A71 e 71 5G, Galaxy A51 e A51 5G, A41, A31 ed infine M31 e M31S. Infine troviamo i dispositivi di fascia bassa, quelli che riceveranno il nuovo sistema operativo sono Galaxy A21S, A12, M21 e M21S, M12 ed infine M11.

Android 12 arriverà sui primi smartphone Samsung Galaxy già nel corso di quest’anno, se non ci saranno problemi nello sviluppo da parte di Google e della stessa Samsung per la sua prossima One UI. La casa di Mountain View dovrebbe rilasciare la versione stabile verso la fine dell’estate: in autunno potrebbe aprirsi la fase beta per Samsung, con un rilascio entro fine 2021 almeno per Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra.