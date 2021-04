Gli sconti del volantino Trony possono davvero far sognare ad occhi aperti gli utenti che da sempre sono alla ricerca del risparmio perfetto, nell’idea di poter raggiungere l’acquisto dei migliori prodotti in circolazione.

Spendere poco è davvero possibile, a patto che comunque si abbia la possibilità di recarsi personalmente presso determinati punti vendita dislocati sul territorio nazionale. Il volantino attuale risulta essere disponibile fino al 5 maggio 2021, ma solo per gli utenti che potranno recarsi fisicamente presso i negozi presenti ad Affi, oppure nelle regioni Piemonte, Toscana e Lombardia (non sono disponibili online sul sito ufficiale). Se volete invece richiedere il pagamento tramite Tasso Zero, ricordatevi comunque che sarà necessario superare i 199 euro di spesa effettivi.

Per avere sul proprio smartphone le ultime offerte Amazon, ed allo stesso tempo godere di codici sconto gratis, dovete correre subito sul nostro canale Telegram ufficiale.

Trony: quante offerte per tutti gli utenti nel volantino

Le offerte del volantino Trony sono assurde, gli utenti possono approfittare di un grandissimo quantitativo di sconti, a partire ad esempio dalla fascia alta del mercato della telefonia mobile, rappresentato in questo caso dal Samsung Galaxy S20 FE, un prodotto lanciato nel corso del 2020, e caratterizzato da ottime specifiche tecniche, oggi disponibile al prezzo finale di 649 euro.

Riducendo la qualità generale si possono scovare comunque discrete occasioni, come ad esempio Oppo Find X3 Lite in vendita a 499 euro, passando anche l’ultimo Oppo A94 da 369 euro, oppure Vivo Y70, Vivo Y20s, Motorola E7 Plus, Xiaomi Redmi 9C, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Redmi 9T o Xiaomi Redmi 9C.