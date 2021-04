La nuova offerta tech di Esselunga abbandona i canoni a cui siamo stati abituati nel corso degli ultimi mesi, quindi smartphone o wearable in generale, per avvicinarsi direttamente agli elettrodomestici ed alla tecnologia in generale.

Il volantino risulta essere disponibile in ogni singolo negozio in Italia fino al 28 aprile 2021, gli utenti possono completare l’acquisto solo recandosi personalmente presso gli stessi, a patto che le scorte non siano esaurite anticipatamente. E’ presente, se interessati, anche la solita rateizzazione senza interessi, con pagamento automatico tramite il conto corrente, previa l’approvazione da parte della finanziaria.

Esselunga: quanti sconti per gli utenti

Essendo un’offerta tech, nel volantino è disponibile solamente un singolo prodotto che, come vi raccontavamo prima, differisce dai soliti smartphone o wearable. Fino al 28 aprile sarà infatti possibile acquistare un frigorifero Daya (modello DFA-550NV2XF0), al prezzo finale di 549 euro. Nella cifra indicata sono da considerarsi già inclusi consegna al piano, installazione, collaudo e ritiro del vecchio frigorifero (se naturalmente presente).

La scheda tecnica parla di un prodotto con display esterno LCD, una capacità netta del frigo di 291 litri e del freezer di 151 litri, una rumorosità di 40dB, per finire con le funzionalità eco, super cooling e super freezing. Le dimensioni sono quelle di un prodotto non da incasso, infatti raggiungono 90,5 x 177 x 59,5 centimetri, la classe energetica è la F.

Il volantino Esselunga lo potete sfogliare direttamente a questo link, ricordando che l’offerta sarà disponibile in ogni negozio, senza distinzioni.