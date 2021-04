Ancora una volta Facebook si rivela un luogo a cui per certi versi è meglio stare alla larga. In questi giorni potreste trovarsi sulla bacheca un contenuto apparentemente sponsorizzato da Unieuro Italia che vi promette PS5 anche scontate. Sembra troppo bello per essere vero e infatti si tratta dell’ennesima truffa.

Non è la prima che in queste settimane si è fatta vedere proprio sul social network in questione. Una truffa che sfrutta la carenza di unità di questo periodo, ma a questo giro la fa grossa. Sfrutta anche il nome di Unieuro per provare a scammare qualche disperato che vorrebbe avere tra le mani una PS5.

Il contenuto sponsorizzato presenta un link che rimanda a tutt’altro sito che emana “truffa” da ogni PNG di cui è composto, con anche un quadrato nero su fondo blu del logo della PS5. Solo questo dovrebbe farvi capire che c’è da starne alla larga.

PS5: l’ennesima truffa su Facebook

A questo giro la truffa è troppo palese, semplicemente perché si spaccia per Unieuro quando il sito, una volta premuta, è un altro. La precedenza truffa avvistata su Facebook almeno usava un nome che combaciava col sito, il problema è che era un negozio online che fino a pochi mesi fa manco esisteva e prometteva PS5 a metà prezzo.

Questo genere di truffe continueranno a spopolare finché non si risolverà il problema della produzione delle PS5. Sony ci sta ancora lavorando, ma è un problema che per una grossa fetta non dipende da loro. Tanto finora sono tutte truffe che si riconoscono da lontane un miglio.