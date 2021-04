Le truffe si moltiplicano quando ci sono situazioni particolari, come per esempio la mancanza cronica di PS5 sul mercato. Si tratta di un terreno estremamente fertile tanto che in questi mesi abbiamo visto tantissimi tentativi di inganno. Ultimamente ne è stata avvistata una nuova su Facebook che cerca di ingolosire i giocatori, ma in realtà un po’ tutti, con console a metà prezzo.

L’ultima cosa che ti aspetteresti divedere visto i tempi che corrono è la console di ultima generazione di Sony a 399 euro. Se proprio sei fortunato a trovarne una ti aspetteresti almeno il doppio del prezzo. Troppo bello per essere vero e infatti è così. Una truffa che spinge sulla carenza delle PS5.

PS5: la nuova truffa

Il contenuto sponsorizzato su Facebook cerca di dare una certa autorità a questa offerta, ma in realtà ci vuole ben poco per capire che c’è qualcosa che non va. Già che ci sono scorte ancora in giro dovrebbe far suonare un campanello d’allarme e la seconda è il prezzo delle PS5.

Il sito sembra legittimo, ma non lo è affatto. Basta una ricerca di due secondi sul web per capire che è meglio stare lontani da Gamensii. I diversi aspetti che suggeriscono che è meglio starne alla larga solo il fatto che il dominio ha meno di sei mesi così come il nome stesso e il proprietario del dominio è nascosto. A completare ci pensa la stessa pubblicità su Facebook. Quasi 5.000 reazioni, ma la bellezza di 0 commenti.

In sostanza, se state cercando una PS5 dovete ancora aspettare. Limitatevi a soffrire per il fatto che non riuscite ad averle e non perché un sito vi ha rubato dei soldi. Purtroppo ci vorrà molto tempo per risolvere il problema delle scorte e la truffa fa leva proprio su questo aspetto.