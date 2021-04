Telegram: funzioni interessanti e nuovo aggiornamento, così si batte WhatsApp

Non bisogna mai sottovalutare la concorrenza, che si acquista vicina o lontana in termini di numeri. Quelli di Telegram risultano nettamente inferiori a quelli di WhatsApp, con quest’ultima che però starebbe perdendo terreno soprattutto in questi ultimi mesi.

La sua volontà di aggiornare la privacy policy non è stata presa bene dagli utenti, i quali stanno sbarcando in Telegram. Qui avrebbero trovato tante funzioni interessanti, le quali verrebbero costantemente aggiornate per essere rese le migliori in circolazione. Un nuovo aggiornamento sta infatti per arrivare con lo scopo di rendere programmabili le chat vocali. Nel frattempo la funzionalità più amata risulta quella dei canali, i quali come nel nostro caso possono essere portatori anche di offerte Amazon. Clicca qui per accedere al nostro canale Telegram ufficiale.

Telegram: queste sono le principali funzionalità descritte da Google