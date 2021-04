Quando si parla di fotocamere analogiche istantanee per eccellenza, appassionati di fotografia e non pensano subito al marchio per eccellenza. Saranno felici di sapere che è in arrivo una novità. Con Polaroid Go le dimensioni non contano, ma fotografano. Infatti si tratta della macchina fotografica istantanea più piccola al mondo.

Un prodotto che non tramonta mai e che cattura sempre l’attenzione degli appassionati e anche un po’ di chi, amante del vintage, ama viaggiare con la sua Polaroid. In questa nuova versione Go, in arrivo a breve, maneggevole e tascabile sono le due caratteristiche chiave di questo prodotto.

Attenzione a dove appoggi la Polaroid Go, potresti dimenticartela

Polaroid Go misura 10 cm di lunghezza, 8 cm di larghezza e 6 cm di altezza. È talmente minuscola che bisogna fare attenzione a dove la si appoggia, altrimenti il rischio di dimenticarla è reale. Essendo una fotocamera analogica istantanea anche la pellicola, di cui sarà dotata, è davvero minuscola nel suo formato quadrato.

La scelta dell’azienda ce la spiega Oskar Smolokowski, CEO dell’azienda:

“Riportare in Polaroid lo spirito di innovazione, il design del prodotto e la creatività è stato il nostro obiettivo primario da quando abbiamo assunto la direzione del nuovo team tre anni fa. Polaroid Go è la dimostrazione di questa mission. È un device con uno scopo ludico, ma davvero ben progettato, che consentirà a tutti di portare sempre con sé una fotocamera completamente diversa dal solito smartphone“.

Di colore bianco, con un stile inconfondibile dello storico marchio, Polaroid Go pesa solo 242 grammi. Una campionessa sotto questo aspetto. Il flash è automatico e il tempo di sviluppo delle foto va da 10 a 15 minuti circa secondo quanto dichiarato. Una pellicola sarà inclusa nella confezione.

La nuovissima Polaroid Go debutterà nel mercato italiano il 12 maggio 2021. Si potrà acquistare a 119,99 euro. Inizialmente la fotocamera sarà disponibile solo presso la catena di grandi magazzini Rinascente. Successivamente sarà estesa la vendita anche nei principali punti vendita del settore.

