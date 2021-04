In queste ore si stanno moltiplicando le informazioni riguardanti la tanto attesa famiglia Honor 50. Questi device saranno i primi effettivamente sviluppati e realizzati autonomamente dal produttore dopo la separazione da Huawei.

Questo rende la famiglia Honor 50 estremamente importante per l’azienda e servirà a tracciare la strada per il prossimo futuro. Secondo un nuovo report realizzato da GSMArena, il debutto della nuova serie di flagship è previsto a breve.

Stando a quanto emerso, la serie Honor 50 farà il proprio debutto già a maggio 2021. Al momento non è chiara la data precisa ma l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Le informazioni preliminari indicano che l’evento potrebbe tenersi nei primi o negli ultimi giorni del mese.

La famiglia Honor 50 sta arrivando

Uno degli aspetti più innovativi dei flagship sarà il comparto fotografico. In un poster che annuncia l’arrivo di Honor 50 si può notare come venga confermato il design molto particolare delle ottiche composto da un doppio cerchio. A giudicare da questa prima immagine, il design sembra molto simile ai primi render di Huawei P50 Pro+.

In particolare, la fotocamera principale sarà caratterizzata da un sensore molto grande che occuperà per intero uno dei due cerchi. La seconda area non è mostrata, ma possiamo ipotizzare che ospiterà almeno altre due ottiche tra cui un sensore periscopico e una lente ultra-wide. Il flash LED è posizionato tra le due aree circolari.

Al momento, tutte le informazioni trapelate vanno considerate esclusivamente indiscrezioni. Il brand non ha ancora ufficializzato alcun dettaglio della nuova serie, quindi non resta che attendere l’annuncio ufficiale.