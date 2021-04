Alexa ha decisamente surclassato Google Assistant ed ogni altro genere di competitor nel segmento delle funzionalità intelligenti correlato all’uso degli assistenti vocali interattivi. Le sue skills sono uniche ed aprono un mondo di possibilità. In questo marasma di funzioni servirebbe giusto un momento di relax, magari con qualche buon caffè. Roba da fantascienza? Il titolo non mente come non è fuorviante la nuova routine ufficiale che giunge unitamente alla commercializzazione della nuova macchinetta Lavazza A Modo Mio Voicy. Scopriamo come ordinare un caffè senza muovere un dito.

Alexa può farti un caffè a comando, niente scherzi ecco come fare

L’integrazione di Amazon Alexa con il nuovo ritrovato hi-tech del caffè consente di ottemperare la richiesta di un espresso rilassante e carico di energia. Lungo o ristretto, caldo o meno caldo si può usare per impostare una routine di comandi per preparare un caffè ad orari prestabiliti durante il giorno.

Grazie all’app Piacere Lavazza o Alexa è possibile monitorare le scorte di capsule originali, comprarle nuovamente o tenere conto del caffè consumato durante il giorno. L’utente ha facoltà di richiedere istruzioni circa l’uso e la manutenzione della macchina mentre tutti i membri di un nucleo familiare possono salvare le proprie preferenze su gusti ed orari di preparazione schedulati.

In dotazione un cassetto per raccogliere le capsule usate fino ad un massimo di 10 unità ed un serbatoio da 1 litro di acqua con griglia poggiatazze regolabile su due altezze. Le parti sono removibili per un lavaggio semplificato a mano o in lavastoviglie.

Il device non funge solo da semplice dispenser di caffè ma integra in tutto e per tutto le funzionalità Alexa con comandi per inviare e ricevere chiamate e messaggi, riprodurre musica (grazie all’altoparlante integrato) e controllare la domotica.

Disponibile su Amazon ad un prezzo di 249 Euro garantisce anche 3 mesi di abbonamento gratuito ad Amazon Music Unlimited. Che ve ne pare? Spazio ai commenti.