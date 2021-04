La promozione di Kena Mobile che permetteva di ottenere un buono Amazon in omaggio è terminata, ma il secondo brand consumer di TIM sta continuando a offrire il suo portafoglio offerte con minuti, SMS e fino a 100 Giga, valido fino a nuova comunicazione.

Ad eccezione di Kena 9,99 e Kena 12,99, che dal 7 Aprile 2021 permettono di raggiungere fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, le offerte di Kena Mobile prevedono una velocità massima di 30 Mbps sia in download che in upload. Ricordiamoci insieme le altre promozioni.

Kena Mobile: terminata la promo 7.99 euro con il buono Amazon

Partendo con Kena 7,99 Nuovi Numeri, prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati al prezzo di 7,99 euro al mese. Per sottoscrivere l’offerta, valida esclusivamente per nuove numerazioni, bisogna sostenere un contributo di attivazione pari a 4,99 euro una tantum.

Si passa poi alla Kena 9,99, composta ogni mese da un bundle di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile a 9,99 euro al mese. Il costo di attivazione è gratuito e l’offerta può essere sottoscritta sia dai clienti che attivano un nuovo numero che da coloro che richiedono la portabilità da Iliad, PosteMobile e altri operatori virtuali.

Disponibile infine la Kena 12,99, che con costo di attivazione gratuito offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico dati a 12,99 euro al mese. In questo caso, l’offerta è valida per tutti i nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero provenendo da qualsiasi operatore di telefonia mobile. In assenza di altre opzioni dati attive, in caso di superamento dei Giga inclusi con l’offerta sottoscritta la navigazione si blocca. Per scoprire tutti gli altri dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.