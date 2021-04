Chi non ha mai sentito parlare di WhatsApp MOD? Se con l’app ufficiale molti si sentono come in prigione a causa delle innumerevoli limitazioni allora questa è la soluzione. Si tratta di versioni modificate che implementano funzionalità e opzioni davvero fantastiche. Ma quella che proprio è la migliore si chiama GBWhatsApp ed è la più scaricata dagli utenti. Ecco di cosa si tratta e dove trovarla.

La regina delle MOD di WhatsApp? Ecco a voi GBWhatsApp!

Se cercate la regina delle MOD di WhatsApp allora dobbiamo presentarvi GBWhatsApp, al primo posto tra le versioni modificate dell’app ufficiale. Prima di elencare i vantaggi e le potenzialità è bene precisare che si tratta di APK, ovvero app non ufficiali, realizzate da terze parti. Una volta presa piena consapevolezza su questo potete decidere se fare il download e installarla sul proprio vostro Android.

Ma cosa ha di tanto speciale GBWhatsApp? Le opzioni che possono accontentare davvero tutti. Eccone alcune tra le più interessanti capaci di convincere anche i più scettici:

tra le prime possibilità segnaliamo quella che permette di impostare una password per singola chat o addirittura all’accesso dell’app stessa;

per singola chat o addirittura all’accesso dell’app stessa; GBWhatsApp ha alzato il limite per l’invio dei video da 16 a 30 Mb e degli audio da 16 a 100 Mb . Inoltre si possono inviare ben 90 foto alla volta anziché 10;

da 16 a e degli da 16 a . Inoltre si possono inviare ben alla volta anziché 10; questa MOD include un database ricco di emoji pronte all’uso che renderà ancora più personali i propri messaggi;

pronte all’uso che renderà ancora più personali i propri messaggi; per gli amanti della personalizzazione si può modificare sia l’ icona di GBWhatsApp che quella delle notifiche ;

sia l’ di GBWhatsApp che quella delle ; per chi vuole spiare i propri contatti, ma non vuole essere controllato, con GBWhatsApp è possibile continuare a vedere l’ultimo accesso online degli altri utenti senza che questi vedano il nostro. Stessa cosa in merito alla spunta della conferma di lettura.

Insomma queste sono solo alcune delle fantastiche funzionalità che GBWhatsApp offre in più rispetto all’app ufficiale del Gruppo Facebook.

Come scaricare la MOD

Molti si staranno chiedendo come scaricare questa fantastica MOD. GBWhatsApp è disponibile al download cliccando su questo link. Si tratta già l’ultima versione. Ciò dimostra che gli sviluppatori aggiornano l’app costantemente. Attenzione ad utilizzare il link sopra indicato altrimenti il rischio è quello di fare come molti utenti che hanno scaricato una falsa app di Clubhouse per PC.

Per installarla sul proprio dispositivo non servono passaggi particolarmente complicati. Non occorre eseguire il root, perciò non verrà intaccata la garanzia del vostro smartphone. Tutt’al più sarà necessario dare l’autorizzazione al sistema Android che permette l’installazione di app che non provengono dal Google Play Store. Fatto questo potrete godervi GBWhatsApp anche sul vostro dispositivo.