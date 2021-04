CoopVoce: solo 4,99 euro per avere una delle tre promo EVO

Ogni volta che il mondo Coop decide di mettersi al servizio del pubblico, lo fa in grande stile. È proprio questo il caso delle ultime soluzioni proposte da CoopVoce, sezione della nota azienda che si riferisce al mondo della telefonia mobile ormai da 14 anni.

Era infatti il 2007 quando questo provider virtuale arrivo per la prima volta a far parte del folto ecosistema dei gestori mobili. Conservando la sua posizione durante questi anni, fortunatamente è riuscito a cambiare strategia integrando tante novità interessanti che hanno fatto gola anche ai più restii. CoopVoce infatti riesce a coinvolgere tutti grazie alle sue nuove offerte, le quali finalmente sono diventate abbastanza larghe di maniche per quanto riguarda i contenuti. Ovviamente il gestore non vuole lesinare in termini di qualità ma soprattutto di prezzo, offrendo soluzioni molto convenienti. È proprio questo il caso se si parla delle ultime tre promo che fanno parte della linea EVO.

CoopVoce: sono arrivate le tre nuove offerte della linea EVO, si parte da 4,99 €

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS