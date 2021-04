WhatsApp: le tre funzioni che permettono opportunità segrete agli utenti

WhatsApp offre ai suoi utenti tantissime opportunità interessanti anche se a volte in molti preferiscono guardarsi intorno per scoprirne di nuove. La nota applicazione infatti negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con molteplici soluzioni di terze parti che spesso finivano anche per mettere a rischio la privacy degli utenti stessi.

Stando però ad ascoltare le varie testimonianze provenienti dal web si starebbe parlando molto di nuove app in grado di aumentare le funzionalità di WhatsApp. Ovviamente non si tratta di applicazioni che permettono di introdurre nuove funzionalità nell’applicazione vera e propria, ma semplicemente di piattaforme esterne che consentono altre opportunità agli utenti relativamente a WhatsApp.

WhatsApp: queste tre funzionalità risultano le migliori in assoluto tra quelle segrete

Una delle applicazioni più famose in assoluto che riesce ad implementare una funzionalità per WhatsApp è chiaramente Whats Tracker. La piattaforma consente infatti di spiare le persone nei loro movimenti durante la giornata, rendendo partecipe lo spione di turno di ogni entrata ed uscita con tanto di orario preciso.

Segue Unseen, l’opzione perfetta per non farsi vedere all’interno della chat mentre si leggono i messaggi. Questa piattaforma riesce infatti ad intercettare tutti i messaggi in arrivo per consentirne una lettura al di fuori di WhatsApp. Nessun utente sarà visto online e soprattutto non verrà aggiornato l’ultimo accesso.

Infine ecco WAMR, l’applicazione di terze parti che consente agli utenti di recuperare i messaggi eliminati di proposito in chat. Questa soluzione offre l’opportunità di memorizzare le notifiche ed il relativo contenuto in modo da poterlo recuperare in qualsiasi istante.