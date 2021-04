Android Auto amplia il parco delle possibilità concesse agli utenti dopo l’ingresso in scena dell’ultimo aggiornamento che si è proposto con interessanti novità software. Sygic sta per diventare finalmente parte integrante dell’ecosistema dopo la recente uscita dal circuito Beta che ne ha decretato nuove sembianze per il mercato consumer. Gli utenti con infotainment aggiornato potranno presto contare sul supporto della nota app di navigazione dopo 4 mesi di test per la versione primordiale rilasciata in Dicembre. Ecco le novità.

Sygic arriva su Android Auto

L’arrivo dell’applicazione di navigazione satellitare offline di Sygic segna un importante traguardo per la soddisfazione generale degli utenti che a partire da questo momento potranno scegliere più liberamente il sistema di gestione dei propri percorsi su strada. Qualsiasi veicolo compatibile potrà di fatto accedere a questo importante valore aggiunto all’uso di Android Auto Wireless e cablato.

Le mappe offline garantiscono un utilizzo indipendente dal sistema di connessione online gestendo efficacemente l’orientamento ed i percorsi anche con scarsa copertura di rete dati. Inoltre l’app offre alcune interessanti chicche di sicurezza tra cui:

avvisi sui limiti di velocità

navigazione predittiva : funzione di previsione traffico sulla base dei dati raccolti nell’arco di un biennio. Consente di seguire percorsi più efficienti per giungere a destinazione

: funzione di previsione traffico sulla base dei dati raccolti nell’arco di un biennio. Consente di seguire percorsi più efficienti per giungere a destinazione assistente di corsia: sicurezza avanzata (a pagamento) per chi cerca di superare le situazioni di traffico complicate.

“Siamo lieti di essere tra i primi partner a essere stati chiamati ad avere accesso ad Android for Cars App Library e che Sygic sia finalmente disponibile, tramite il display dell’auto, come una straordinaria opzione di navigazione. Crediamo che gli utenti apprezzeranno le nostre mappe offline accattivanti, ma anche altre funzionalità che fanno di Sygic uno strumento di navigazione affidabile e sicuro, sempre in linea con le più recenti tendenze di user experience”.