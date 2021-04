Le nuove chance offerte da Expert nel proprio volantino, portano gli utenti a spendere davvero molto meno del previsto, anche nel momento in cui dovessero decidere di collegarsi al sito ufficiale dell’azienda. Segnale che a tutti gli effetti la campagna non è disponibile solamente nei singoli punti vendita sul territorio (sebbene non presenti differenze importanti).

Coloro che vorranno avvicinarsi al mondo di Expert, devono sapere che gli acquisti sul sito prevedono la spedizione a pagamento presso il domicilio, indipendentemente dalla cifra effettivamente spesa o dalla categoria merceologica coinvolta. In parallelo, ogni prodotto commercializzato viene proposto in versione no brand, con allegata la garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nella stessa location d’acquisto. Il Tasso Zero è onnipresente, e prevede la possibilità di pagare a rate, tramite il proprio conto corrente bancario.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram interamente dedicato ad Amazon, vi attendono spettacolari codici sconto Amazon e tantissime offerte speciali.

Expert: le occasioni sono incredibili

Risparmiare con Expert è decisamente semplicissimo, sebbene comunque la maggior parte degli sconti più importanti sia stata applicata alla fascia intermedia della telefonia mobile. Tra questi spiccano chiaramente i vari Galaxy A31 a 219 euro, Galaxy A51, Galaxy A71, Oppo A94, Oppo Reno 4Z 5G, Huawei P Smart 2021, Vivo Y11s, Wiko Y62, Motorola Moto G9 Power o anche il nuovissimo (e richiestissimo) Realme 8 Pro da 299 euro.

Le alternative messe sul piatto dall’azienda sono varie ed intriganti, le altre proposte passano infatti per le meno diffuse categorie merceologiche. Se volete cogliere al volo i vari sconti, correte subito ad aprire le pagine sottostanti.