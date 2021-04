Le occasioni del volantino Esselunga permettono a tutti i consumatori di raggiungere un livello di risparmio quasi mai visto prima, sebbene portino con sé importanti limitazioni in termini di varietà di modelli effettivamente acquistabili.

La prima cosa da sapere, nel momento in cui ci si avvicina alla campagna promozionale di Esselunga, riguarda chiaramente la possibilità di effettuare acquisti in esclusiva presso i vari punti vendita dislocati sul territorio nazionale. E’ importante ricordare, infatti, che non sarà possibile accedere agli stessi prezzi recandosi sul sito ufficiale di Esselunga. I prodotti sono comunque commercializzati con garanzia di 24 mesi, e nella maggior parte dei casi in versione no brand.

Esselunga: le occasioni lasciano di stucco

Osservando da vicino il volantino Esselunga, notiamo la presenza di uno smartphone molto interessante, in vendita a 149 euro. Il suo nome è Realme 7i, lanciato dall’azienda cinese nel corso del 2020 (più precisamente l’ultimo trimestre del 2020), è caratterizzato più che altro dall’incredibile batteria da 6000mAh, un componente in grado di renderlo a tutti gli effetti un battery phone, dalla durata più che soddisfacente.

Le altre specifiche tecniche lo proiettano nella mediocrità, in quanto parliamo di un terminale con processore octa-core di casa MediaTek, un display IPS LCD dalla bassa risoluzione complessiva, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (sebbene espandibile tramite microSD estera).

Tutti gli altri sconti racchiusi direttamente nel volantino Esselunga, possono essere visionati direttamente nelle pagine che trovate elencate sul sito.