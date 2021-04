Arlo Video Doorbell Wire Free è il nuovo campanello smart con camera integrata, una soluzione pensata per gli utenti che già dispongono di un sistema Arlo, e che vogliono espanderlo avendo la certezza di conoscere chi si avvicina alla vostra porta, senza guardare dallo spioncino.

Confezione ed estetica

All’interno della confezione troviamo tutto l’occorrente per raggiungere le funzioni desiderate, in particolare è posizionata la batteria (con ricarica tramite la micro-USB integrata nello stesso componente) dell’Arlo Video Doorbell Wire Free, in quanto non necessita di un collegamento alla presa a muro, il campanello, delle viti di montaggio con una placchetta per regolare l’inclinazione una volta montato, il cavo microUSB per la ricarica, connettori vari per collegarlo all’eventuale alimentazione (non è obbligatorio, ma se ne disponete, potete farlo) e la clip per aprire il vano batteria.

Esteticamente il prodotto non si discosta dall’Arlo Doorbell, ha una forma più allungata, è realizzato interamente in plastica lucida, e nella parte anteriore trova posto la camera che permette di registrare in FullHD, oltre che naturalmente all’unico pulsante fisico contornato dai led di funzionamento. Spostando l’attenzione sul lato inferiore, spicca l’altoparlante, utilissimo per trasmettere un messaggio direttamente dallo smartphone, la sua resa è complessivamente sufficiente, distorce in parte le frequenze elevate, ma è più che soddisfacente. Non manca, infine, il microfono, posizionato appena sopra la camera, che permetterà l’esatto opposto di quanto appena raccontato.

Funzionamento e applicazione

Uno dei pregi maggiori dell’Arlo Video Doorbell Wire Free è la possibilità di utilizzarlo senza l’hub collegato direttamente alla presa a muro, il suo funzionamento è garantito tramite la rete WiFi 802.11 b/g/n, ricordando che naturalmente se dovesse non funzionare la connessione di casa, non sarà possibile accedervi da remoto.

La configurazione tramite l’applicazione è rapidissima, è alla portata di tutti e non richiede abilità particolari. L’interfaccia è pulita, dettagliata e ‘fresca’, sebbene comunque le impostazioni personalizzabili non siano moltissime. Oltre a visualizzare lo stato della connessione, la carica residua della batteria e la regolazione del LED, possiamo solamente notare la modalità silenziosa (sapere quando disattivare/attivare il suono del campanello stesso) ed il chime, ovvero la scelta della “suoneria” che verrà emessa alla pressione, a patto che venga acquistato un componente aggiuntivo, da collegare fisicamente ad una presa a muro all’interno dell’abitazione, il quale suonerà alla pressione.

Nel caso in cui foste interessati alla modifica della visualizzazione, segnaliamo essere possibile personalizzare lo stato della camera, con la scelta manuale della luminosità, l’attivazione o meno della visione notturna (grazie ai LED IR attorno al sensore), l’HDR automatico e la risoluzione video, che potrà essere al massimo FullHD a 30fps.

Uno dei pregi dell’Arlo Video Doorbell Wire Free è il suo funzionamento anche alla stessa stregua di una videocamera di sorveglianza, grazie alla presenza della camera, è possibile impostare delle aree di attività, entro le quali se verrà rilevato un movimento riceverete una notifica diretta allo smartphone collegato.

Arlo Video Doorbell Wire Free: conclusioni

In conclusione Arlo Video Doorbell Wire Free è un’ottima soluzione per gli utenti che vogliono un campanello smart, che possa svolgere anche le funzioni di una camera da esterno (sebbene limitata), e non vogliano badare a spese, dato il prezzo particolarmente elevato (si avvicina ai 199 euro). L’unico neo è forse rappresentato dalla batteria, considerando un utilizzo su strada, quindi con attivazioni continue per ogni macchina o persona che transiterà di fronte alla vostra abitazione, la durata non supererà i 10 giorni (almeno stando ai nostri test).