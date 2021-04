Disney + dopo un anno abbastanza privo di contenuti originali, se non per la prima serie originale dell’universo Star Wars, si sta facendo perdonare velocemente. Attualmente, nel giro di pochi mesi, sono già arrivate tante novità e ovviamente non è finita qui. Il mese di maggio sarà particolarmente ingolfato di nuovi arrivi quindi sarebbe il caso di prepararsi. Potrebbe esserci qualche differenza con le uscite italiane per alcune serie, ma la maggior parte sono assicurate come il film Crudelia e la nuova serie animata di Star Wars.

Disney +: il mese di maggio

4 maggio:

7 maggio:

Disney Wander (S1)

Disney Wander (S2)

Piccolo grande eroe

Flicka 2: Amici per sempre

Tuffo nel buio

I Fantastici 4 e il Silver Surfer

Cambio di direzione: Episodio 4

Stoffa da Campioni: Cambio di gioco: Episodio 107

Star Wars: The Bad Batch: Episodio 2

14 maggio:

Disney Agente Speciale Oso (S1)

Disney Agente Speciale Oso (S2)

Disney Agente Speciale Oso: Three Healthy Steps (S1)

X-Men: Conflitto Finale

Race to the Center of the Earth (S1)

High School Musical: The Musical: La serie (S2)

Cambio di direzione: Episodio 5

Stoffa da Campioni: Cambio di gioco: Episodio 8

Star Wars: The Bad Batch: Episodio 3

21 maggio:

Disney Junior Mickey Mouse Mixed-Up Adventures (S1)

Tinker Bell and the Legend of the Neverbeast

Fury Files

Running Wild with Bear Grylls (S6)

Inside Pixar: Unpacked

Cambio di direzione: Episodio 6

Stoffa da Campioni: Cambio di gioco: Episodio 9

Star Wars: The Bad Batch: Episodio 4

28 Maggio: