La Regina degli Scacchi non smette di far parlare di sé. Una conquista dopo l’altra ha reso questa mini serie TV Netflix davvero speciale. Tutti coloro che hanno seguito le vicende di Beth Harmon, narrate in ogni singolo episodio di questo titolo, vorrebbe sentire presto una notizia su un possibile sequel.

Tuttavia per ora in merito a La Regina degli Scacchi 2 ci sono solo brutte notizie e non sono previsti nuovi episodi. E se parlassimo di un musical? Ma non uno qualunque, uno prodotto dalla Level Forward la cui fondatrice è niente po’ po’ di meno che Abigail Disney, bisnipote dell’unico e speciale Walt Disney. Ecco tutte le novità presto in arrivo.

La Regina degli Scacchi diventerà un musical prodotto dalla Level Forward

Ebbene sì, La Regina degli Scacchi continua a vivere e presto sarà un musical di tutto rispetto. Al lavoro su questo progetto c’è la Level Forward fondata da Abigail Disney. E se tanto mi dà tanto, il suo cognome è proprio una garanzia.

Tuttavia non ci sono date di uscita in previsione. Ciò è dovuto al fatto che tutti i teatri sono ancora chiusi a causa della pandemia provocata dal Covid-19. Comunque la curiosità è davvero tanta. Sarebbe bello poter rivedere in scena Ana Taylor-Joy, la regina degli scacchi, ma non sappiamo come se la cava con il canto e la danza.

Scherzi a parte il romanzo “The Queen’s Gambit” – titolo originale de La Regina degli Scacchi – di Walter Tevis secondo gli addetti ai lavori si presta molto bene per un musical. E tutti ci crediamo basta rivedere le vicende di Beth Harmon, la bambina prodigio degli scacchi.

Tutti si sono affezionati alla sua storia e la magnifica interpretazione di Ana Taylor-Joy ha fatto vincere alla serie TV due Golden Globes. Non solo, ma l’attrice protagonista ha anche vinto il Critics Choice Award. La Regina degli Scacchi ha reso davvero felice il suo pubblico e anche un’azienda catalana che produce scacchiere. Proprio grazie a questa serie TV è riuscita ad uscire dalla crisi economica.