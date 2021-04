Chiarire ciò che è successo con Lucifer è davvero difficile per tutti noi. La serie era stata inizialmente cancellata, e sembrava che la stagione numero 4 non sarebbe giunta sulla piattaforma Netflix. Dopo varie vicissitudini, però, è stata pubblicata in un secondo momento e non solo, c’è stata l’aggiunta anche di una quinta stagione, suddivisa in due parti, e da poco è arrivata anche la conferma di una sesta stagione. Tuttavia, questa dolce notizia ha un retrogusto molto amaro per i fan. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Lucifer: le dichiarazioni di Tom Ellis e la brutta notizia finale

Sono state davvero tante le proteste dei fan inviate ai creatori della fiction statunitense, tanto che è iniziato a circolare con grande insistenza su Twitter un hashtag divenuto poi celebre: #SaveLucifer. Circa 8 milioni di persone in tutto il mondo l’hanno condiviso, e hanno fatto in modo che la serie TV tornasse su Netflix. L’attore che interpreta Lucifer, Tom Ellis, ha detto la sua su questa controversa situazione a cui è andata incontro la serie, prima però di sapere del rinnovamento fino alla sesta stagione:

“Penso che non abbiamo ancora finito di raccontare la nostra storia, senza dare troppi spoiler. In ogni show potrebbe finire tutto, alla fine di ogni stagione, ti lasciano con dei grossi cliffhanger e la gente rimane insoddisfatta, oppure ti viene data l’opportunità di raccontare la tua storia fino alla fine. Penso che a tutti noi piacerebbe tornare e fare una quinta stagione. Dobbiamo solo vedere cosa ne pensa Netflix”.

Vi comunichiamo infine che la sesta stagione di Lucifer arriverà tra non molto, tenendo anche in considerazione il 28 maggio sta per arrivare la seconda parte della quinta stagione. La cattiva notizia è che la season 6 sarà quella che chiuderà la narrazione di Lucifer per sempre.