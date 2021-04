Dopo che la societá con sede a Cupertino, in California, aveva annullato il suo evento di lancio ad aprile 2021, ora ci sono nuove notizie direttamente da Siri. Sembra che l’assistente digitale di Apple abbia la risposta alla domanda “Quando ci sará il prossimo evento Apple?” e che la risposta sia “L’evento si terrá martedì 20 aprile all’Apple Park di Cupertino , in California. Puoi avere piú dettagli su Apple.com”.

A quanto pare, dopo diversi test, sembra che la risposta possa essere mostrata solo per utenti in particolari regioni, con molti screenshot su Twitter che suggeriscono che il messaggio non è una bufala. Ovviamente, Apple potrebbe aver individuato l’errore e modificato la risposta.

Apple potrebbe presentare la nuova serie di iPad Pro tra poco

Un evento speciale Apple ad aprile è stato svelato da leaker Jon Prosser su Twitter, che inizialmente aveva detto che l’azienda avrebbe ospitato un evento a marzo, prima di aggiornare la previsione ad aprile. Tuttavia, le cose sono ancora poco chiare tra chi afferma che Apple rilascerá oggi un comunicato stampa su un nuovo iPad Pro ed una nuova Magic Keyboard e chi dice che non ci sará nessun evento.

Questa non sarebbe la prima volta che accade qualcosa del genere, dando credito all’idea che Apple ospiterà davvero un evento Apple la prossima settimana. Nel 2016, Siri confermó la data del WWDC per quell’anno.

Supponendo che sia vero, ci aspettiamo di vedere una nuova generazione di iPad Pro con un chip A14X, porta Thunderbolt e un display mini-LED per il modello da 12,9 pollici. Nonostante questo, se la risposta di Siri è da prendere in considerazione, possiamo aspettarci nuovi dettagli prossimamente. Apple potrebbe presentare al piú presto la nuova serie di iPad Pro, cosí come iPad mini 6, Apple AirTags, la terza generazione di AirPods ed una nuova Apple TV. Non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali per saperne di piú.