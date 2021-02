Apple ha finalmente offerto la possibilità di impostare Spotify come lettore musicale predefinito per i comandi Siri. In precedenza era disponibile solo su HomePods ed era una funzionalità che molti utenti richiedevano a gran voce.

La nuova opzione appare nella beta di iOS 14.5. La prima volta che chiedi a Siri di riprodurre qualcosa, elenca tutti i servizi di streaming che hai installato sul tuo dispositivo e ti chiede quale di essi desideri utilizzare. Dopo averlo fatto, Siri utilizza per impostazione predefinita quel servizio per le richieste successive.

iOS 14.5 introdurrá anche altre funzionalitá

La funzione è stata individuata per la prima volta dagli utenti di Reddit e include anche app per podcast. Gli utenti senza l’app Apple Music installata segnalano che l’impostazione predefinita è semplicemente il lettore musicale che utilizzano.

Negli ultimi tempi Apple ha fatto una serie di mosse progettate per tenere a bada le azioni antitrust. L’anno scorso iOS 14 ha consentito agli utenti di modificare il browser Web predefinito e l’app di posta elettronica come parte di cinque modifiche apportate in risposta a preoccupazioni antitrust. Le modifiche sono state apportate dopo che è stato suggerito che la società stava abusando della sua posizione dominante per mettere in svantaggio le app competitive.

Finora Apple ha mantenuto il silenzio sulla vicenda. Vale la pena notare che non esiste ancora un’interfaccia utente per questo in Impostazioni, quindi è possibile che la società non intendesse avere questa versione di funzionalità in iOS 14.5. Chiaramente, Apple ha ancora del lavoro da fare prima che la funzione venga ufficialmente rilasciata. In ogni caso, renderà felici molte persone una volta che sarà completamente disponibile.