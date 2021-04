season 3 di YOU stanno continuando a procedere con grande intensità, dopo che anche lo Stato della California Joe Goldberg e di una vera e propria ossessione per una sua cliente. Di fatto, la fiction si concentra principalmente sul fenomeno dello stalking, un problema che è capace di causare problematiche molto serie a chi ne è vittima. Le riprese delladistanno continuando a procedere con grande intensità, dopo che anche lo Stato della California ha dato il suo corposo contributo economico . La serie ha debuttato su Netflix nel 2018, e narra della storie die di una vera e propria ossessione per una sua cliente. Di fatto, la fiction si concentra principalmente sul fenomeno dello, un problema che è capace di causare problematiche molto serie a chi ne è vittima.

YOU, fino ad oggi, ha due stagioni con due diversi tipi di narrazioni: la prima season parla dell’attrazione per una cliente, mentre nella seconda, dopo aver effettuato un trasferimento da Los Angeles a New York, Joe (interpretato magnificamente da Penn Badgley), avrà la stessa tipologia di ossessione, ma in questo caso per la chef Love Quinn.

YOU: ecco quando approderà su Netflix la terza stagione

Purtroppo per i fan, non ci saranno buone notizie riguardanti la terza stagione di YOU. Infatti, la pubblicazione della season 3 era prevista inizialmente per la fine del 2021, ma l’emergenza sanitaria ha causato degli inevitabili ritardi. Ora si attendono delle novità.

Inoltre, ad oggi, non possiamo avere delle certezze per quanto riguarda la season 3 di YOU, ma sicuramente una delle cose che sono emerse è il numero di puntate. Di fatto, la fiction dovrebbe essere composta da ben 10 episodi e, tramite alcune indiscrezioni, è emerso che alcuni aspetti rimasti più superficiali nelle altre due stagioni verranno approfonditi. Diversi saranno i volti nuovi che arriveranno sulla piattaforma, scopriamoli di seguito insieme a quelli già visti in precedenza:

Penn Badgley (Joe Goldberg), Elizabeth Lail (Guinevere Beck), Victoria Pedretti (Love Quinn), Luca Padovan (Paco), Zach Cherry (Russel), Shay Mitchell (Peach Salinger), Ambyr Childers (Candace Stone), Jenna Ortega (Ellie Alves), James Scully (Forty Quinn) e Carmela Zumbado (Delilah Alves)