Secondo le voci circolanti, Samsung sarebbe in procinto di lanciare il Galaxy M42 sul mercato indiano. Di questo smartphone, che dovrebbe arrivare già durante il mese di aprile, si conoscono alcune delle presunte caratteristiche che possiederà.

Su Twitter, Mukul Sharma, ha dichiarato che il Galaxy M42 sarà il primo smartphone della serie Galaxy M ad essere presentato. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy M42 sarà il primo della serie Galaxy M

Il nuovo Galaxy M42 sarà anche dotato del supporto alla nuovissima rete 5G. Si era già detto in precedenza che il dispositivo sarebbe stato dotato di un SoC Qualcomm Snapdragon 750G per la connettività 5G. In vista del lancio, è inoltre emerso online un video teaser che afferma che il Galaxy M42 5G sarà lo smartphone più veloce nella sua fascia di prezzo.

Lo smartphone era precedentemente stato avvistato su Geekbench, nascosto dietro al numero di modello SM-M426B. Oltre al già citato Snapdragon 750G SoC, saranno presenti anche una GPU Adreno 619 e 4GB di RAM. Ad alimentare il tutto troviamo una batteria da 6000mAh, mentre il sistema operativo preinstallato sarà ovviamente Android 11 con l’interfaccia utente One UI 3.0.

Come al solito, il colosso sud coreano non ha dato ancora indizi, ma se dovesse essere davvero lanciato nel mese di aprile 2021, tra qualche giorno dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. A questo punto non ci resta che attendere ancora un po’ per scoprire tutti gli altri dettagli, ovviamente vi terremo informati.