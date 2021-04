Whatsapp: a breve sbarcheranno delle agevolazioni per le anteprime di foto e file

Whatsapp lavora sodo per regalare ai suoi utenti delle novità sempre fresche e interessanti, e migliorarne così l’esperienza. Questa volta ha lanciato delle nuove feature basate sull’invio di foto, video e file tramite chat. In cosa consistono? Scopriamolo insieme nel prossimo paragrafo.

Whatsapp: gli aggiornamenti proposti dall’app di messaggistica

Prendendo in considerazione la beta di WhatsApp 2.21.8.1 per Android o 2.21.70.11 per iOS, questa proporrà un’anteprima dei media con dimensioni maggiori rispetto a quella che oggi vediamo nelle chat. A cosa ci riferiamo? Stiamo parlando di tutte quelle immagini che spesso e volentieri ci arrivano da un amico in un momento in cui siamo indaffarati, e tale anteprima (con misure ridotte) ci costringe ad aprire la conversazione malgrado la fretta. Ma grazie alle novità in arrivo questo problema non esisterà più.

Ciò vale a dire che gli utenti di Whatsapp potranno accedere in maniera più veloce al contenuto multimediale, soprattutto nei casi in cui gli smartphone più datati iniziano a mostrare cenni di rallentamento nelle animazioni di scroll o apertura di file.

Momentaneamente non è giunta ancora una notizia certa che confermi la data di rilascio definitiva di questa funzionalità specifica. Ciò significa una sola cosa: non possiamo fare altro che attendere il suo approdo tenendo d’occhio una tantum gli aggiornamenti proposti da Google Play e riguardanti l’app di Whatsapp.

Nell’attesa, ne approfittiamo per fare un resoconto di tutte le novità di Whatsapp che ci hanno accompagnato nel 2020/21. Ripercorriamo in ordine le chiamate e le videochiamate disponibili per Desktop con WhatsApp Web o con l’app ufficiale. O ancora, contattare il supporto direttamente via chat.