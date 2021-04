WhatsApp: tre funzioni super segrete che in molti non conoscono

Conoscere tutte le funzioni di WhatsApp prende certamente gli utenti in grado di avere più opportunità in termini di messaggistica. La nota applicazione è infatti diventata famosa proprio per questa sua propensione: lanciare con ogni aggiornamento una novità oo un miglioramento per le feature già esistenti.

Di certo però ci sono alcune funzionalità che non tutti conoscono, le quali possono sia appartenere a WhatsApp che ad applicazioni di terze parti che si rifanno all’app. Più volte si è parlato infatti di applicazioni che nascondono funzionalità segrete da integrare a WhatsApp, le quali in alcuni casi possono essere gratis o a pagamento. In realtà ce ne sono tre che non tutti conoscono che costano zero e che per il momento risultano legali.

WhatsApp: queste tre funzionalità permettono agli utenti di avere molto di più

Una delle principali applicazioni che nascondono funzioni extra per WhatsApp è di sicuro Whats Tracker. Questa riesce a permettere agli utenti di venire a conoscenza dei movimenti di tutte le persone che scelgono di monitorare. Basta infatti scaricare l’applicazione e lasciarla attiva in background per capire a che ora entrano o escono da WhatsApp le persone che si decide di sorvegliare.

Una delle applicazioni più interessanti risulta Unseen, la quale potrà permettervi di essere invisibili. Gli utenti che utilizzeranno tale soluzione avranno l’opportunità di leggere i messaggi di WhatsApp senza aprire l’applicazione originale e quindi senza risultare online.inoltre neanche l’ultimo accesso sarà registrato.

Infine una delle soluzioni più ricercate è quella offerte da WAMR, applicazione in grado di recuperare i messaggi eliminati di proposito.