Justice League Snyder Cut è una versione del film che i fan volevano a tutti i costi. In questo caso, è stata realizzata tramite montaggio e scene originali concepite da Zack Snyder, ora disponibili anche in italiano. Zack Snyder’s Justice League vede la sua distribuzione in streaming online nel nostro Paese da NOW TV, la quale detiene l’esclusiva l’Italia e ci tiene ad offrire la versione ampliata da 4 ore, pensata originariamente per l’uscita nelle sale.

Lo Snyder Cut di Justice League si è concretizzato dopo una lunga attesa, poi finalmente è apparso un teaser dello stesso regista: un anno e più di lavoro per una versione eccellente del film, la quale rimette “in riga” un progetto che inizialmente non ha avuto dei tempi facili.

Zack Snyder’s Justice League: come vederlo e cosa cambierà

Se volete vedere in italiano o in lingua originale, con tanto di alta definizione, la produzione di Zack Snyder, è disponibile su NOW TV. Come accennato prima, la piattaforma di proprietà di Sky possiede l’esclusiva italiana per la produzione. Tuttavia, il prezzo dell’abbonamento al pacchetto che ci occorre per visionarlo costa 14,99 euro al mese. Prove gratuite non ce ne saranno purtroppo per voi, quindi vi conviene decidere subito se mettere o meno mano al portafoglio.

Il modo in cui si presenta questa versione è molto diversa rispetto al film uscito nelle sale: i cambiamenti consistono nel formato 4:3, diverso da quello widescreen applicato prima, e l’aggiunta di diversi membri nel cast rispetto alla precedente versione. Infatti, il personaggio Steppenwolf cambia totalmente aspetto, e c’è l’introduzione di Darkseid.

Personaggi come Cyborg, Flash e Aquaman hanno più minutaggio, così come Silas Stone, Lex Luthor, Lois Lane, Mera, Ares, Zeus, Antiope e la Lantera Verde Yalan Gur. Eliminate le scene dedicate al Superman di Henry Cavill, le quali verranno incluse solo le scene originali pensate da Snyder, scartate inizialmente.