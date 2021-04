L’attenzione per quanto riguarda Clubhouse è per certi versi già scemata, ma c’è da dire che gli utenti Android stanno ancora aspettando. L’arrivo di un’applicazione dedicata al sistema operativo presente sulla maggior parte degli smartphone in circolazione è quasi un mistero. Detto questo, a cercare bene, qualcosa si trovava.

Ovviamente non si tratta della vera versione Android di Clubhouse, ma di una truffa tanto che non è neanche un’app e secondo non è presente sul Play Store. Navigando su Facebook infatti si può trovare una pubblicità del suddetto social che se premuta si viene rimandati su un sito web sospetto.

Al momento del raggiungimento della suddetta pagina non c’era nessuna versione di Clubhouse ad aspettare, ma piuttosto una serie infinita di malware. La presenza di un link permette alla pagina di far scaricare virus direttamente sugli smartphone, o sul PC a seconda di cosa si sta usando.

Clubhouse: una versione malware

Cercando sul Play Store non si può trovare la versione Android si Clubhouse perché non è stata rilasciata e Google farebbe pessima figure a permettere la presenza di qualcosa non legittimo. Facebook, d’altro canto, controlla difficilmente la moltitudine di annunci che vengono pagati e caricati sulla piattaforma. Probabilmente si è trattata anche di una campagna relativamente piccola quindi viene difficile pensare che in molti ci siano cascati. Detto questo, è ancora una volta un campanello d’allarme che vale per tutti. Bisogna stare attenti a quello che si trova online e prima di cadere in certe trappole è sempre meglio fare qualche ricerca. Se da un lato Internet è pieno di trappole, ci sono anche tantissime risposte e verità.