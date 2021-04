Per chi è amante delle serie TV in generale, è impossibile non sapere chi è Bryan Cranston. L’attore, che ha interpretato Walter White in Breaking Bad, gode di un seguito pazzesco, e soprattutto della stima di milioni di fan nel mondo. Ora, ha deciso di rilanciarsi in una nuova miniserie distribuita da Sky Atlantic che prende il nome di Your Honor.

È fuori discussione che l’interpretazione nella serie del 2008 gli abbia conferito il rispetto di tutti, ma anche altri ruoli che ha avuto in altre situazioni sono stati davvero ben interpretati. Andiamo a scoprire di seguito maggiori dettagli riguardanti la miniserie.

Your Honor: cosa ci propone la serie TV con protagonista Byran Cranston

Come accennato anche nel paragrafo precedente, la miniserie vedrà la sua distribuzione su Sky Atlantic, e parlerà in maniera molto chiara e coincisa della giurisprudenza degli Stati Uniti. Nel dettaglio, la serie parla di un giudice di New Orleans, ossia Michael Desiato, molto legato alla sua moralità. Tuttavia, questa va a vacillare nel momento in cui accade una vicissitudine molto spiacevole a suo figlio, Adam. Prima, però, dobbiamo specificare che Desiato è vedovo. Ora vi diremo perché è importante.

Il figlio Adam, va a trovare la madre al cimitero con la sua auto, e nel tragitto incontra una gang del posto, la quale lo spaventa molto, mettendolo tempestivamente in fuga. Successivamente, il suddetto prova a cercare il suo inalatore, poiché asmatico ed in presa al panico, ma poco dopo investe un motociclista, uccidendolo sul colpo.

Desiato inizialmente invita il figlio a costituirsi, ma pare che una volta appreso chi è la vittima, le carte in tavola siano cambiate. Infatti, si tratta di Rocco Baxter, figlio di un boss del posto. Il giudice è molto combattuto tra la sua moralità e il fatto che, una volta all’interno delle mura del carcere, il figlio potrebbe rimanere ucciso.