Iliad: 100 giga ancora disponibili con la nuova offerta da 9,99 euro

Considerare Iliad un gestore ancora tra gli outsider, Sarebbe sbagliato in virtù dei risultati che ha raggiunto. Questa nuova azienda che da poco più di tre anni opera nel mondo della telefonia mobile italiana sta riuscendo a migliorare anno dopo anno. Gli utenti sono sempre più in crescita con un numero che ad oggi si attesta intorno ai 7 milioni di persone.

Se vi state chiedendo il perché, la risposta potete trovarla in un qualsiasi utente che possiede una promo di Iliad. Infatti le soluzioni offerte da questa realtà sono tra le più gettonate grazie al loro rapporto tra qualità, quantità e prezzo. A dimostrarlo sono le offerte che non sono mai passate di moda, venendo pian piano implementate da qualche nuova soluzione. È proprio questo il caso della promo da 100 giga che nel mese di aprile arriva in vesti diverse da quelle viste nel mese di marzo.

Iliad: ancora disponibili 100 giga con il 5G gratis, la promo cambia nome

Dopo aver visto la Flash 100 che ha fatto girare la testa a tutti, gli utenti propensi ad un passaggio a Iliad saranno ben felici di sapere che questa è ancora disponibile. A cambiare non sono i contenuti e neanche il prezzo, ma solo il nome che conferma in pianta stabile la presenza della promo sul sito ufficiale.

Quella che ormai si chiama Giga 100, continua ad includere al suo interno minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, SMS illimitati e 100 giga di traffico dati. Il tutto per 9,99 € al mese e con il 5G offerto in regalo dal gestore.