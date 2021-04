Iliad: la Giga 100 diventa disponibile per sempre, ecco anche un regalo

Frutto del grande lavoro è il successo di Iliad, quel gestore bistrattato inizialmente e sottovalutato anche dalla concorrenza. Nonostante i proclami fossero già ampiamente diffusi prima del suo arrivo, questo provider nutriva una folta folla di scettici ad attenderlo.

Subito dopo il suo arrivo però in tanti hanno cominciato a ricredersi, soprattutto passando al microscopio le sue offerte. Effettivamente, come in molti hanno notato, non c’era motivazione per rifiutare una proposta da parte del noto gestore proveniente dalla Francia. Tanti contenuti, prezzi bassi e qualità in netto miglioramento. Queste le caratteristiche principali che ancora oggi fanno di Iliad uno dei gestori più ricercati del panorama telefonico mobile italiano. A parlare per il provider sono le offerte disponibili, tra le quali spicca l’ultima da 100 giga che diventa effettiva sul sito ufficiale.

Iliad: la vecchia Flash 100 diventa definitiva assumendo il nome di Giga 100

Il mese di marzo era iniziato con una grande sorpresa: Iliad aveva lanciato un’offerta da 100 giga per 31 giorni. Questa, che riusciva ad offrire anche il 5G gratis, è stata presa da salto ma qualcuno è rimasto fuori mangiandosi le mani.

Quella che ormai non si chiama più Flash 100, prende ufficialmente il nome dal 1 aprile di Giga 100. Tale mutazione all’anagrafe gli consente dunque l’accesso nella cerchia delle promo stabili del gestore, quelle che possono essere sottoscritte sempre senza alcun limite di tempo. La promo in questione infatti è disponibile sul sito ufficiale con i suoi minuti senza limiti, SMS senza limiti e 100 giga di traffico dati in 5G. Il prezzo resta sempre uguale: 9,99 € al mese per sempre.